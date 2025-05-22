В центре Тюмени обновят около километра теплосетей

В самом сердце Тюмени начались масштабные работы по обновлению сетей теплоснабжения - рабочим предстоит заменить 950 метров труб, пролегающих под Цветным бульваром, это позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома большого количества горожан, сообщили в администрации города.

Участки сети выполняют важную функцию в теплоснабжении нескольких районов – соединяют территории Калининского и Центрального административных округов. Однако, масштабность задачи не отменяет бережного отношения к зелёным насаждениям и заботы об удобстве жителей.

Директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина подчеркивает деликатность подхода:

Чтобы не парализовать движение пешеходов в центре города, работы ведутся параллельно на двух участках поточным методом. Благоустройство будет следовать за каждым этапом технологических операций, не отставая ни на шаг. Один участок – от цирка, другой – от улицы Первомайской. Затем мы пересечём центральную часть бульвара.

На этом пространстве практически одновременно было проложено несколько разных участков сети. Теперь они все требуют замены. Решено работы провести в один сезон, чтобы избежать повторных раскопок и минимизировать неудобства для горожан. Кроме того, в планах продолжить капитальный ремонт улицы Ленина, поэтому УСТЭК решила заменить сети, примыкающие к ней, заранее.

Работы на центральном пешеходном бульваре с большим трафиком накладывают также обязательства по безопасности. Подрядчику поручили установить ограждения, выдерживающие ветровую нагрузку, и закрыть основную часть производства работ баннером. Теперь неприглядный производственный процесс украшен стилизованными видами Тюмени, а люди не будут пытаться перелезть ограждения или оттолкнуть их, чтобы второпях обойти потенциально опасное место.

Директор подрядной организации Денис Уткин рассказывает о состоянии коммуникаций:

Теплотрасса здесь служила городу более 20 лет. Время не щадит металл. Риск повреждений увеличился многократно, при демонтаже мы видим истончение стенок трубопроводов и другие признаки. Работы ведутся с неукоснительным соблюдением мер безопасности для горожан и планируются к завершению до 19 сентября. При производстве мы уделяем внимание сохранению зелёного убранства города. Максимально защищаем насаждения, стараемся сохранить каждое дерево.

Начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Анна Битюкова добавляет, что вынужденный снос деревьев – это крайняя мера, обусловленная технической необходимостью. Но каждый такой случай компенсируется дополнительным озеленением:

Ежегодно в Тюмени компенсационно высаживается около 8 000 деревьев и кустарников. Мы стремимся, чтобы эта цифра оставалась стабильной, а наш город – зелёным и цветущим. Даже в условиях плотной городской застройки, стараемся найти возможность для высадки новых деревьев. Если это невозможно сделать непосредственно на месте проведения работ (например, в охранной зоне сетей), мы ищем территории в близлежащих или других районах города. При благоустройстве дворов и общественных пространств проводится ещё и дополнительное озеленение.

Подрядчики, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

"Мы постарались развести строительную площадку так, чтобы максимально сохранить деревья. Возможно, это немного увеличивает сроки, потому что возникают сложности с подачей специализированной техники на точку работ, но зато сохранит больше зелёных насаждений. Все необходимые для заботы о них действия, например, ограждение щитами или использования определённых технологических операций, мы стараемся предусмотреть. Каждое дерево, попадающее в зону работ, было осмотрено с учётом технологии производства работ и возможности его сохранения несколько раз. Некоторые мы будем обходить, буквально как балерины в танце, пытаясь сохранить", - отметила Маторыгина.

Все эти усилия направлены на то, чтобы сделать центр Тюмени не только функциональным и комфортным, но и безопасным, сохранив его неповторимый облик и зелёное очарование, подчеркивают в администрации города.