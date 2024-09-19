В Тюмени у ТЭЦ-2 высадили около 3 тысяч саженцев сосен и тополей

Три тысячи сосен и пирамидальных тополей высадили в четрверг около сотни тюменцев в лесном массиве ТЭЦ-2 под руководством специалистов МКУ "ЛесПаркХоз", сообщили в администрации города.

Как пояснил директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефёдов, акцию по посадке сеянцев провели на месте, где в 2022 году с лучился лесной пожар:

Мы убрали сгоревшие деревья, подготовили почву, привезли посадочный материал, всех обеспечили перчатками, ведрами, мечами Колесова… Провели инструктаж, ведь важно посадить деревья правильно, не загубив их.

После посадки специалисты "ЛесПаркХоза" будут пропалывать участки, чтобы трава не задушила молодые сосенки и тополя; следить, чтобы они не заболели или на них не появились вредители. Если появятся, то своевременно примут профилактические меры.

В посадке участвовали сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, Западно-Сибирского отделения Сбербанка, компаний "Росводоканал Тюмень" и "Россети Тюмень", департамента городского хозяйства, МКУ "ЛесПаркХоз", воспитанники детского центра "Алый парус".

Заместитель главы города Владимир Кильтау: