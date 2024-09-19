Алиханову в Тюмени показали ангар "Ямала"

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым посетили ангар авиакомпании "Ямал" для авиационно-технического обслуживания в аэропорту "Рощино" в Тюмени. Комплекс начал работу зимой этого года. Сейчас это самый большой ангар для самолетов в Уральском федеральном округе и один из крупнейших в России.

Общая площадь ангарных помещений достигает почти 19 тысяч квадратных метров, из них 6 670 "квадратов" – секция для технического обслуживания самолетов, почти 3 000 – производственные помещения. Производственные мощности позволяют проводить работы одновременно на шести "Суперджетах 100". В перспективе, после выпуска в серийное производство самолетов "МС-21", в комплексе смогут ремонтировать одновременно четыре таких воздушных судна.

Александр Моор:

Чтобы построить ангарный комплекс в аэропорту Рощино, мы оперативно пересмотрели параметры программы "Сотрудничество". Понимали, что это не только плюсы для авиакомпании и тех, кто пользуется её услугами. Это ещё и новые возможности в развитии транспортной доступности и инфраструктуры, а также новые рабочие места для тюменцев. Такие вложения в наше сотрудничество ещё раз доказывают, что программа реализуется в интересах жителей всех трёх регионов.

Дмитрий Артюхов:

С появлением аграрного комплекса наша авиакомпания смогла самостоятельно проводить техобслуживание воздушных судов, раньше приходилось пользоваться услугами сторонних организаций. Комплекс помогает экономить время и бюджет, улучшать качество услуг для северян. С собственным ангаром авиакомпания быстрее возвращает самолеты в строй, помогает в этом партнерам, внося вклад в надежную работу авиаотрасли страны в период санкций.

Как сообщили в пресс-службе ямальского правительства, с конца января этого года в аграрном комплексе выполняются работы по техническому обслуживанию ВС ямальской компании, уже было сделано более пяти форм ТО с выполнением сложных работ по инспекции ВС, а также около 40 небольших форм ТО. Компания ведет переговоры о техническом обслуживании самолетов других эксплуатантов, гарантируя при этом высокий уровень и профессионализм. Комплекс возвели по межрегиональной программе "Сотрудничество".