РЖД запустит "Финиста" из Екатеринбурга в Омск через Тюмень

С 15 декабря электропоезд ЭС104 "Финист" начинает ежедневно курсировать по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск, сообщил накануне в ходе рабочей встречи с администрацией Свердловской области замглавы РЖД Иван Колесников.

Поезд №812/811 Екатеринбург – Омск будет курсировать ежедневно. Из Екатеринбурга выезд в 6:45 (время местное), прибытие в Омск - в 19:45; из Омска - в 10:57, прибытие в Екатеринбург - в 22:09.

Остановки предусмотрены на станциях: Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская, Любинская и других.

Продажи билетов уже открыты, сообщает пресс-служба РЖД.