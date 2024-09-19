В Заречке Казанского района начал работу новый ФАП

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В селе Заречка Казанского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, в нем есть процедурный кабинет, совмещённый с прививочным, кабинет раннего выявления заболеваний, кабинет приёма пациентов, аптека. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В торжественном открытии нового учреждения здравоохранения приняли участие глава Казанского района Татьяна Богданова и жители села.

Главный врач Областной больницы №14 (с.Казанское) Дмитрий Суворов:

Мы понимаем, насколько важно иметь доступ к качественной медицине в каждом уголке нашего района. Новый ФАП – это не просто здание, это символ заботы о здоровье людей, который будет служить нашим жителям долгие годы.

Фельдшер Надежда Коленко 44 года работает в этом селе, говорит, что в новом ФАПе с озданы все условия как для пациентов, так и для медработников:

Это как небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Здесь всё новое, современное: мебель, оборудование, отдельные кабинеты. Ко мне обращаются не только местные жители, но и люди из соседних деревень: Дубынки, Ново-Александровки, Грачей, Кугаево. Никому не отказываю в помощи. Сейчас я бы уже могла уйти на пенсию, но хочу ещё поработать в новом ФАПе.

Новый модульный ФАП в Казанском районе построен благодаря реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".