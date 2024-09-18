В Тюменской области благодаря ЭКО с начала года родилось 290 детей

За 8 месяцев текущего года в Тюменской области родилось 290 детей благодаря профессиональным врачам и процедуре ЭКО, в семьях произошло настоящее чудо — долгожданное пополнение, сообщает региональный депздрав.

"Современные репродуктивные технологии позволяют стать счастливыми родителями тем, у кого это не получается сделать естественным путём. Процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса в Тюменском регионе проводятся бесплатно. На сегодня этим правом воспользовались 920 супружеских пар", - отмечается в сообщении.