В Тюменской области впервые проведут чемпионат по перетягиванию каната

В Тюмени впервые пройдет региональный чемпионат по перетягиванию каната - команды встретятся 21 сентября в спортивной школе "Прибой"

Время старта: 11:00.

Команды по десять спортсменов будут бороться в трёх дисциплинах:

- вес группы - 680 кг (мужчины);

- вес группы - 720 кг (мужчины);

- вес группы - 580 кг смешанная (4х4), мужчины/женщины.

Вес команды определяется по суммарному весу восьми участников. Отметим, что вес запасного спортсмена не должен превышать вес заменяемого.