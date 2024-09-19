В Тюменской области впервые проведут чемпионат по перетягиванию каната

В Тюмени впервые пройдет региональный чемпионат по перетягиванию каната - команды встретятся 21 сентября в спортивной школе "Прибой"
Время старта: 11:00.
Команды по десять спортсменов будут бороться в трёх дисциплинах:
- вес группы - 680 кг (мужчины);
- вес группы - 720 кг (мужчины);
- вес группы - 580 кг смешанная (4х4), мужчины/женщины.
Вес команды определяется по суммарному весу восьми участников. Отметим, что вес запасного спортсмена не должен превышать вес заменяемого.
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