В Тюмени проведут акцию по сбору автопокрышек

Акцию по бесплатному сбору от горожан автопокрышек в Тюмени проведут с 7 по 20 апреля в четырех округах на специально оборудованных площадках, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.
В прошлый раз акцию проводили осенью 2024 года, тюменцы ее активно поддержали - всего за несколько дней на временную площадку для утилизации было доставлено 35 тонн покрышек — более трех тысяч автошин.
В этот раз организуют 4 площадки:
Центральный округ - парковка на пересечении улицы Эрвье и Солнечного проезда;
Калининский округ - парковка ЖК "Москва", улица Новоселов, 117;
Ленинский округ - парковка ТЦ "Сити Молл";
Восточный округ - парковка в районе торгового центра "Кристалл".
Все площадки будут огорожены и обозначены специальными баннерами.
Привозить можно шипованные и нешипованные шины.
Акция организована только для физических лиц. Организации должны заключать договор на утилизацию отработанных покрышек с профильными предприятиями.
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