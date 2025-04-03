В Тюмени проведут акцию по сбору автопокрышек

Акцию по бесплатному сбору от горожан автопокрышек в Тюмени проведут с 7 по 20 апреля в четырех округах на специально оборудованных площадках, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

В прошлый раз акцию проводили осенью 2024 года, тюменцы ее активно поддержали - всего за несколько дней на временную площадку для утилизации было доставлено 35 тонн покрышек — более трех тысяч автошин.

В этот раз организуют 4 площадки:

Центральный округ - парковка на пересечении улицы Эрвье и Солнечного проезда;

Калининский округ - парковка ЖК "Москва", улица Новоселов, 117;

Ленинский округ - парковка ТЦ "Сити Молл";

Восточный округ - парковка в районе торгового центра "Кристалл".

Все площадки будут огорожены и обозначены специальными баннерами.

Привозить можно шипованные и нешипованные шины.

Акция организована только для физических лиц. Организации должны заключать договор на утилизацию отработанных покрышек с профильными предприятиями.