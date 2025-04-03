Более 90 км линий электропередачи постоят в 2025 году в тюменских садовых товариществах

Фото СУЭНКО

СУЭНКО проведет реконструкцию в 57 СНТ Тюмени и Тюменского района в 2025 году, в общей сложности будет реконструировано и построено около 93 километров линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ и 22 трансформаторные подстанции, сообщили в пресс-службе компании.

В первом полугодии комплексная реконструкция пройдет в СНТ "Топаз" и "Надежда-3"; во 2-3 квартале - в "Незабудке", Медике", "Ивушке", "Торфянике-1", "Ласке", "Сирени"; в 3-4 кварталах - в "Сосенке", "Дубраве", "Геологе-2", "Строителе-1", "Ручейке", "Ривьере", "Степном", "Рассвете" и "Надежде". Также в текущем году в рамках технологического присоединения потребителей на территории 40 СНТ Тюмени и Тюменского района будут выполнены работы по усилению существующей сети, а также строительство новых ЛЭП и ТП.

Работы по реконструкции и модернизации электрических сетей в садоводческих некоммерческих товариществах начнутся в апреле. Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям проводится круглый год.

"Для улучшения качества и надёжности электроснабжения, снижения потерь и расходов СУЭНКО применяет самонесущие изолированные провода (СИП) при строительстве и модернизации линий 0,4–10 кВ. Эти провода обеспечивают высокую электробезопасность, устойчивость к погодным условиям, минимизируют потери и долговечны. Для повышения надёжности на отдельных участках ВЛ 10 кВ будут установлены реклоузеры, которые позволяют отключать только поврежденный участок линии, а не всю магистраль целиком. Нами также применяются интеллектуальные приборы учета с функцией удаленного управления и ограничения потребляемой мощности сверх разрешенной потребителю по договору", - рассказал главный инженер СУЭНКО Юрий Тышук.

За последние четыре года компания в тюменских СНТ построила и обновила более 366 километров сетей, установлена 102 трансформаторных подстанции, смонтировала 17 пунктов секционирования 10 кВ, отремонтировала 157 километров воздушных линий. Всего на эти работы потрачено более 1,2 миллиарда рублей, а с учетом планов до 2025 года — около 1,58 миллиарда рублей. Общая стоимость планируемых в 2025 году мероприятий превышает 378 миллионов рублей.