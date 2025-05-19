Тюменская область отправила в зону СВО тридцать машин

Тюменская область отправила в 45 подразделений, где служат жители региона, очереднрой конвой - тридцать автомобилей, в том числе две машины скорой помощи, сообщил глава города Тюмени Максим Афанасьев.

Это уже 29-й по счету конвой с гуманитарной помощью из Тюмени в зону СВО. На традиционном митинге в парке Пограничников в честь отправки председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев особо отметил вклад волонтеров:

Это героический подвиг волонтеров, жителей всех возрастов, организаций. Хотел сказать большое спасибо от лица правительства Тюменской области, губернатора и областного комитета по делам национальностей за вашу волю, крепкое плечо, на которое может опереться наш воин там на линии боевого соприкосновения.

лава города Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил тех, кто отдает часть своей жизни, часть своего имущества для того, чтобы приблизить Победу:

Мы всегда работали и будем работать вместе по запросам наших земляков и воинских подразделений. Но особые слова благодарности нашим ветеранам-пограничникам, тем, кто сплотил всех нас и каждый раз после отправки гуманитарного конвоя подтверждают доставку в нужные руки и в нужный час".

Волонтеров и неравнодушных жителей поблагодарил за помощь в сборе гуманитарного конвоя председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов: