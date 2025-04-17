Именные посылки бойцам снова начали собирать в Тюменской области

Девятый этап акции "Тепло родного дома" стартовал в регионе - именные посылки планируют доставить в зону СВО к 80-летнему юбилею Великой Победы, акцию проводит региональное отделение "Единой России" при поддержке его секретаря, губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщили в реготделении партии.

Ольга Швецова, руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы:

Впервые провели акцию в декабре 2022 года и убедились, что она востребована среди жителей. За восемь предыдущих этапов собрали 6 661 посылку тюменским ребятам на СВО. Весточка из дома приятна каждому бойцу, помимо нужных вещей, близкие отравляют в посылках письма, детские рисунки и открытки. Посылки от близких людей для защитников Родины очень дороги, для них это символ заботы и любви, знак, что дома их ждут.

Передать именную посылку можно в Штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Общий вес посылки с наполнением не должен превышать 15 кг.

у акции есть условия - есть список запретов для отправки. Так, в посылке не должно быть алкоголя, скоропортящихся продуктов, продуктов в стеклянной таре. При этом отправитель должен знать номер воинской части и подразделение, в котором служит боец, чтобы посылка была оперативно доставлена по адресу.