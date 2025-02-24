Тюменские единороссы за три года спецоперации отправили около 570 тонн гумгруза

Фото - тюменское реготделение партии "Единая Россия"

Сегодня три года с начала специальной военной операции, за это время тюменское реготделение партии "Единая Россия"собрало и отправило 568 тонн гуманитарного груза, или 45 грузовых машин разной вместимости. Первая фура с гуманитарным грузом ушла феврале 2022 года для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, последняя - в Курскую область для жителей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в пунктах временного размещения.

По данным пресс-службы реготделения ЕР, в курскую область направлена уже пятая фура, очередную партию помощи собирали депутаты-единороссы, местные и первичные отделения "Единой России", сторонники партии, волонтеры "Молодой Гвардии Единой России", активистки "Женского движения Единой России", предприниматели, общественные организации, социальные учреждения и неравнодушные жители региона.

Курску Тюмень помогает с августа 2024 года. Уже собрано 44 тонны гумгруза, это гигиенические принадлежности, постельное белье, матрасы, раскладушки, продукты длительного хранения, детское питание, одежда для взрослых и детей. В новогодние праздники дети из курских ПВР получили подарки от тюменских единороссов.

Сейчас объявлен сбор гуманитарной помощи для луганских госпиталей.