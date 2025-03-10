Путин утвердил новый перечень поручений по поддержке участников СВО

14:30 10 марта 2025
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Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", состоявшейся 6 марта. Согласно документу, фонд "Защитники Отечества" распространит свою работу на членов семей пропавших без вести участников специальной военной операции, а также будет разработан базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям. 

В частности, правительству поручено установить отдельное направление поддержки ветеранов СВО в развитии предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Правительству совместно с фондом "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников СВО, на их родных братьев и сестёр, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновлённых детей, воспитывавшихся в семье погибшего участника СВО.

Комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с главами регионов необходимо обобщить практику предоставления в субъектах мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан.

Теги: ветераны СВО , Владимир Путин , господдержка , президент , СВО , семьи
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