Творческий форум для ветеранов спецоперации проведут в Тюменской области

Творческий форум для ветеранов специальной военной операции - "СВОя культура" - предполагает мастер-классы по направлениям: литература, вокал, изобразительное и инструментальное искусство, вести занятия будут опытные специалисты.

Форум пройдет с 26 по 29 марта на пяти площадках города Тюмени. Подать заявку на участие можно до 7 марта по ссылке.

Проект создан благодаря истории ветерана спецоперации Рустама Нугманова. Когда он лечился в московском госпитале, попросил волонтеров найти гармонь. Музыкальный инструмент ребятам передала вдова участника СВО, который был гармонистом.

Сегодня Рустам совершенствуется в игре на гармони под руководством лауреата региональных, всероссийских и международных конкурсов Сергея Окорокова. Процесс стал не только обучением музыке, но и важным шагом на пути к эмоциональному восстановлению и самовыражению.

Организатор форума — Департамент культуры Тюменской области совместно с филиалом Фонда "Защитники Отечества".