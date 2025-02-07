Пять автомашин при помощи бизнеса и жителей Тюменской области отправят на передовую

Пять автомобилей отправят из Тюмени в зону специальной военной операции - три "Нивы" и два УАЗа приобретены благодаря помощи предпринимателей и неравнодушных жителей региона, сообщает информационный центр правительства ТО.

В передаче машин приняли участие секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. Транспорт на курском, донецком и запорожском будут использовать подразделения саперов, связистов, штурмовой пехоты, где служат бойцы из Тюменской области. Доставит оборудование в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.