Волонтерский центр облдумы "От сердца к сердцу" отправил бойцам седьмую партию гумгруза

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, депутаты регионального парламента приняли участие в очередной, седьмой отправке партии гуманитарного груза в зону спецоперации. Гуманитарная помощь собрана волонтерским центром облдумы "От сердца к сердцу", совместно с ветеранами Ямала, сотрудниками Счетной палаты Тюменской области, членами молодежной общественной палаты.

За последние два месяца волонтеры сплели 30 маскировочных сетей – это на сегодняшний день рекордный показатель. По заявке медицинской роты десантно-штурмового полка закупили лекарственные препараты от простуды, материалы для обработки ран, носилки для транспортировки раненных с передовой и другие медицинские изделия.

Помимо этого, в посылках 341 медицинский перевязочный набор, 226 окопных свечей, 1000 штук сухих душей, продукты питания, одноразовая посуда, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Глава облдумы Фуат Сайфитдинов отметил, что эта отправка стала возможной благодаря сплоченности волонтеров:

Мы работаем вместе, доверяем друг другу, поддерживаем друг друга. Я благодарю ветеранов, волонтеров и всех, кто вносит свой вклад в общее дело. Такая поддержка особенно ценна, когда каждый помогает от чистого сердца.

Он подчеркнул эффективность взаимодействия волонтерского центра регионального парламента с ветеранами Ямала. На этот раз активисты ямальских землячеств приобрели квадрокоптер, подготовили 100 индивидуальных посылок с гостинцами, медицинские изделия, 100 шерстяных жилетов и более 200 пар носков. Кроме того, в каждую посылку ветераны вложили сделанные собственными руками игрушки "Чебурашка" и письма со словами поддержки от себя и школьников.

Фуат Сайфитдинов отметил личный вклад ветерана из Лабытнангского землячества Леонида Петровича Казанцева, который приобрел на личные средства генератор для бойцов. "Это и есть настоящий пример единства и патриотизма", - отметил председатель областной думы.

Активист волонтерского объединения "Благодарим" Союза ветеранов Ямала Галина Моисеева считает, что сегодня очень важно помогать нашим ребятам, участвующим в СВО. "Нас много и мы делаем все возможное, чтобы помочь фронту. Ребятам там очень сложно, мы всей душой болеем за них, поэтому стараемся изо всех сил", - рассказала она.

Доставку гуманитарного груза в зону СВО обеспечат представители регионального отделения общероссийской организации "Офицеры России". Волонтеры искренне поблагодарили руководителя отделения Александра Сукаченко за оказываемую помощь, за то, что получают обратную связь из зоны СВО. В свою очередь он подчеркнул, что "Офицеры России" постоянно на связи с бойцами. "Они передают вам всем большое спасибо", - сказал он.