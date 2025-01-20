Губернатор Ямала передал участникам СВО им крупные партии техники и дронов

Дмитрий Артюхов пообщался с участниками СВО и передал им крупную партию техники и первые ямальские дроны "Кречет", во встрече приняли участие представители девяти подразделений, они же получили транспорт, беспилотники, обмундирование и стройматериалы.

В части распределили 70 наименований имущества. Это четыре автомобиля Садко NEXT и столько же прицепов, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов, УАЗ PATRIOT, 140 дронов-камикадзе, 60 комплектов беспилотников "Mavic" различной модификации и более полусотни дронов "Гром", три десятка портативных зарядок, установки спутникового интернета и радиоэлектронной борьбы, 18 дизель-генераторов, металлодетекторы, медицинские рюкзаки, десяток радиостанций, зимние и летние костюмы, плащи, карематы, бронежилеты, шлемы, печи, три тысячи окопных свеч, а также пилы, лопаты, гвозди и саморезы.

Бойцы из восьми батальонов получили дроны, собранные на Ямале. Первая партия из 900 "кречетов" изготовлена благодаря региональной субсидии, 600 из них отправились на фронт.

Дмитрий Артюхов:

Большая часть передаваемой сегодня техники - это дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Об их необходимости военные говорят практически на каждой встрече, потому что они очень быстро расходуются. Часть беспилотников производим сами, часть закупаем у надежных производителей. Прилагаем все усилия, чтобы наши ребята были обеспечены всем необходимым, всем Ямалом приближаем Победу.

Ранее Артюхов передал гладкоствольное ружье на нужды СВО. На встрече с бойцами он поинтересовался, какова потребность в таком оружии. Дмитрий Клишев сообщил, что находится на связи с территориальным подразделением Росгвардии, там в последние дни отмечают рост числа желающих сдать свои ружья. Части в нем нуждаются и будут активно использовать для борьбы с вражескими дронами. В продолжение темы ямальцы предложили запустить акцию по передаче подержанных автомобилей, которые будут помогать им на линии боевого соприкосновения. Дмитрий Артюхов ответил, что вопрос будет проработан. Также северян задавали вопросы о реабилитации после участия в СВО и личного характера.