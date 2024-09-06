На школах Тюмени появятся муралы в память о защитниках Отечества

Три мурала, посвящённых погибшим героям специальной военной операции откроют в школах Тюмени, сообщили в МГЕР.

9 сентября в школе № 22 в рамках совместного с партией "Единая Россия" и Минпросвещения РФ проекта "Лица Героев" в торжественной обстановке откроют мурал, посвящённый выпускнику школы № 22 Раменских Виталию Сергеевичу — герою СВО, кавалеру Ордена Мужества.

В рамках открытия пройдёт музыкально-танцевальная постановка от учеников школы, а классный руководитель Виталия расскажет о школьных годах погибшего героя ученикам старших классов. На мероприятии также выступят первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов и федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев. В ближайшее время будут открыты портреты героев СВО в школе № 37 и Московской школе. Портреты изображены на стенах возле учебных классов, где учились герои СВО.

"Важно, чтобы подрастающее поколение знало героев в лицо и изучало историю своей страны. Герои среди нас, и каждый ученик, когда заходит в класс, должен понимать, что на защите Родины стоят такие же люди, как он, которые когда-то сидели за его партой", — сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

"Когда у меня появилась идея проекта, я не думал, что получу такой отклик от людей. За этими портретами стоит живая история и люди, которые отдали свою жизнь, и люди, которые вырастили настоящих героев, людей, которые защищали других ценой своей жизни", — сказал руководитель проекта "Лица Героев" Арсений Федько.

Открытие проекта "Лица Героев" пройдёт 9 сентября в школе № 22 в 12:30 по адресу: улица Садовая, 121.