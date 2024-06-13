Тюменцам в зону СВО передали комплектующие для беспилотников

Военнослужащие четвертой бригады организовали в пункте дислокации лабораторию по ремонту и производству беспилотников, для работы их доставили необходимые комплектующие.

"От лица подразделения и земляков хочу поблагодарить губернатора Тюменской области Александра Моора за предоставленную гуманитарную помощь. Эти комплектующие помогут улучшить наше положение на линии боевого соприкосновения, ускорить победу и сохранить жизни нашим бойцам", - говорит один из бойцов.

Доставку груза на передовую обеспечил спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.