Тюменцам в зону СВО передали комплектующие для беспилотников

15:05 13 июня 2024
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Военнослужащие четвертой бригады организовали в пункте дислокации лабораторию по ремонту и производству беспилотников, для работы их доставили необходимые комплектующие.

"От лица подразделения и земляков хочу поблагодарить губернатора Тюменской области Александра Моора за предоставленную гуманитарную помощь. Эти комплектующие помогут улучшить наше положение на линии боевого соприкосновения, ускорить победу и сохранить жизни нашим бойцам", - говорит один из бойцов.

Доставку груза на передовую обеспечил спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

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