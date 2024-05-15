Тобольский район отправил своим бойцам почти полторы тонны груза

17:30 15 мая 2024
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Почти полторы тонны гуманитарной помощи отправили с начала года жители Тобольского района в зону специальной военной операции, 208 окопных свечей и 40 именных посылок из дома получили наши земляки, которые защищают Родину на Донбассе.

Жители сельских поселений отправляют сапоги, термобелье, постельные принадлежности, средства личной гигиены, маскировочные сети, продукты длительного хранения, сухой душ, кухонную утварь, строительные инструменты.

Дети отправляют рисунки и письма солдатам со словами поддержки и желают скорейшего возвращения с победой.

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