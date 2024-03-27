Тюменские единороссы купили для бойцов СВО квадроцикл

19:22 27 марта 2024
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Тюменские участники СВО получили квадроцикл, приобретенный на средства, собранные членами фракции ЕР Тюменской облдумы, сообщил секретарь реготделения "Единой России" Андрей Артюхов в своем Telegram-канале.

Отделение выполняет задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, с помощью новой техники бойцы смогут делать это более оперативно.

"Мы продолжим поддерживать военнослужащих Тюменской области, в новую партию помощи, которая будет отправлена в зону СВО, войдут квадрокоптеры. Доставит оборудование общественная организация "Офицеры России"", - отметил в посте Артюхов.

Теги: Андрей Артюхов , помощь , СВО
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