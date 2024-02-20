3D-принтеры для доработки коптеров получили от региона тюменские участники СВО

Благодаря оборудованию тюменские бойцы усовершенствуют квадрокоптеры и снаряжение в полевых условиях, сообщает информцентр правительства ТО.

Перезаряжать магазины от автомата еще быстрее, делать коптеры более "выносливыми" смогут бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка. В подразделение передали два 3D-принтера и расходные материалы.

"Это оборудование у нас запросил полк. Из пластика будут делать различные системы сброса снарядов с БПЛА, ампульницы для медикаментов, заряжайки для магазинов", - сказал спецпредставитель Губернатора Тюменской области Николай Савченко.

Партию дополнительного оборудования на линию соприкосновения доставили по поручению главы региона Александра Моора.