3D-принтеры для доработки коптеров получили от региона тюменские участники СВО

Благодаря оборудованию тюменские бойцы усовершенствуют квадрокоптеры и снаряжение в полевых условиях, сообщает информцентр правительства ТО.
Перезаряжать магазины от автомата еще быстрее, делать коптеры более "выносливыми" смогут бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка. В подразделение передали два 3D-принтера и расходные материалы.
"Это оборудование у нас запросил полк. Из пластика будут делать различные системы сброса снарядов с БПЛА, ампульницы для медикаментов, заряжайки для магазинов", - сказал спецпредставитель Губернатора Тюменской области Николай Савченко.
Партию дополнительного оборудования на линию соприкосновения доставили по поручению главы региона Александра Моора.
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