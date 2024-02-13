Тюменские бойцы СВО получили еще один бронированный автомобиль от земляков

Военнослужащие из Тюменской области, участвующие в СВО, получили бронированную "Ниву". Эту машину бойцы очень ждали, отметил в видеообращении санинструктор отряда огнеметной группы специального назначения с позывным "Знахарь".

"Нива" будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых, больных в госпитали. Так как мы находимся на переднем краю, эта машина была необходима как воздух".

Эвакуационный транспорт оснащен противоосколочной броней.