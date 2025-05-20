Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах Викуловского района

Вода в реке Ишим в Викуловском районе продолжает прибывать, из-за этого в деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева, а также в селе Пестово вводится режим ЧС регионального уровня. Все необходимые меры для защиты населенных пунктов от паводка приняты, сообщил губернатор Александр Моор.

В Викулово при отметке опасного явления в 10 метров вода на утро 20 мая поднялась до 10,3 метра, в прогнозах подъем до 10,9 метра.

Кроме того, в Абатском районе режим ЧС регионального уровня дополнительно вводится точечно в двух населённых пунктах. На улице Второй Заречной села Назарово и в доме № 19 на улице Мира деревни Кареглазова. В районе вода продолжает убывать, однако уровень ее остается достаточно высоким.

Таким образов региональны режим ЧС действует уже в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского и Викуловского районов, а также в ряде СНТ Ишима и Ишимского района.

Жители населенных пунктов и территорий, где введен режим ЧС регионального уровня, при соблюдении ряда условий имеют право на единовременную материальную помощь.