Сквер медработников обустроят в Тюмени

16:00 20 мая 2025
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В Тюмени благодаря нацпроекту появится сквер Медицинских работников, благоустройство территории на улице Юрия Семовских проконтролировали директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, глава Тюмени Максим Афанасьев и депутат Тюменской облдумы Сергей Медведев.

Подрядные организации завершают замену инженерных сетей, которая была необходима для сохранения будущего благоустройства. Заболоченную территорию отсыпали и подготовили к осенней высадке крупномерных деревьев. Бригады уже приступили к мощению тропиночной сети, заложено основание мемориальной зоны, посвященной подвигу медицинских работников. 

Проект благоустройства был отобран по результатам Всероссийского онлайн-голосования. В его поддержку высказались более 23 тысяч человек. Работы организованы в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В этом году жители региона выбирают территории для благоустройства в 2026 году.

Теги: #ТО , благоустройство , ЖКХ , нацпроекты
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