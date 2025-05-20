Сквер медработников обустроят в Тюмени

В Тюмени благодаря нацпроекту появится сквер Медицинских работников, благоустройство территории на улице Юрия Семовских проконтролировали директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, глава Тюмени Максим Афанасьев и депутат Тюменской облдумы Сергей Медведев.

Подрядные организации завершают замену инженерных сетей, которая была необходима для сохранения будущего благоустройства. Заболоченную территорию отсыпали и подготовили к осенней высадке крупномерных деревьев. Бригады уже приступили к мощению тропиночной сети, заложено основание мемориальной зоны, посвященной подвигу медицинских работников.

Проект благоустройства был отобран по результатам Всероссийского онлайн-голосования. В его поддержку высказались более 23 тысяч человек. Работы организованы в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В этом году жители региона выбирают территории для благоустройства в 2026 году.