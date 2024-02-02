Боец "Тобола" поблагодарил земляков за поддержку

Оператор беспилотников с позывным "Борода" в Тюмени получил дополнительное оборудование для дальнейшего выполнения боевых задач. Во время краткосрочного отпуска в Тюмень ему выдали квадрокоптер с большим зумом, противотепловизионные одеяла, генератор и инструменты.

Боец служит в именном батальоне "Тобол", сформированным в Тюменской области в 2022 году. Его успехи на поле боя отмечены государственной и ведомственными наградами: медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть" II степени.

"Хочу выразить благодарность от бойцов батальона "Тобол" всем жителям Тюменской области, губернатору, правительству. Огромное спасибо за вашу поддержку. В очередной раз помогли оборудованием на переднем крае нашего фронта. Спасибо! Мы про вас помним, воюем ради вас, детей, и вы про нас не забываете, и это очень приятно и дорогого стоит", - отметил "Борода".

Поддержать наших ребят дополнительным оборудованием и обмундированием может каждый. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы". Подробности здесь.