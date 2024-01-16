Тюменцы разработали систему для защиты от боевых дронов

Бойцы одного из подразделений Тюменской области, находящиеся на передовой, получили систему радиоэлектронной борьбы, которую для них разработали земляки-"кулибины".
"Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от ФПВ-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу. Система образует что-то вроде купола из радиоэлектронных помех. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства, предусмотрен и выносной пульт для управления из кабины. О том, что такая система нужна, неоднократно говорили наши командиры", - сообщил губернатор Моор.
Разработка экспериментальная, произведена в Тюменской области. В планах у разработчиков - выпуск индивидуальных систем предупреждения о присутствии дронов.
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