В Тюмени проведут предновогоднюю акцию "Тепло родного дома"

Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии "Единая Россия" запускают четвертый этап акции "Тепло родного дома" по сбору именных посылок для участников СВО.

За три предыдущих бойцам доставили более 4 300 посылок с малой родины.

Пункты сбора действуют на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований по всему региону. Всего работают 33 точки, из них 5 — в Тюмени:

📍 ул. Газовиков, 30;

📍 ул. Луначарского, 53;

📍 ул. Мира, 33;

📍 ул. Осипенко, 41;

📍 ул. Ткацкий проезд, 8.

График работы: в рабочие дни по 23 ноября 2023 года включительно с 12:00 до 18:00, четверг с 12:00 до 20:00.

Адреса в других муниципалитетах можно уточнить по телефону 8 (3452) 49-51-97. Также операторы подскажут, какие вещи к отправке принять не смогут.

Посылки планируют доставить к Новому году.