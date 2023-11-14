В Тюмени проведут предновогоднюю акцию "Тепло родного дома"

Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии "Единая Россия" запускают четвертый этап акции "Тепло родного дома" по сбору именных посылок для участников СВО.
За три предыдущих бойцам доставили более 4 300 посылок с малой родины.
Пункты сбора действуют на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований по всему региону. Всего работают 33 точки, из них 5 — в Тюмени:
📍 ул. Газовиков, 30;
📍 ул. Луначарского, 53;
📍 ул. Мира, 33;
📍 ул. Осипенко, 41;
📍 ул. Ткацкий проезд, 8.
График работы: в рабочие дни по 23 ноября 2023 года включительно с 12:00 до 18:00, четверг с 12:00 до 20:00.
Адреса в других муниципалитетах можно уточнить по телефону 8 (3452) 49-51-97. Также операторы подскажут, какие вещи к отправке принять не смогут.
Посылки планируют доставить к Новому году.
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