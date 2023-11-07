Тюменцы за пять месяцев бесплатно отправили по почте в зону СВО более тысячи посылок

Фото - УФПС Тюменской области Макрорегион Урал

Жители Тюменской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью Почты России более тысячи посылок в зону спецоперации, самым активным по отправке стал октябрь - 300 посылок, сообщили в комании.

"С 1 мая через Почту России можно бесплатно отправить посылки военным в зону СВО. Оператор принимает отправления в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам", - отмечается в сообщении.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.