В Тюмени отменили ряд автобусных рейсов из-за проблем с перевозчиком

В Тюменской области расторгли контракт с перевозчиком из-за того, что движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялись.
С 1 апреля ориентировочно до 16 апреля приостановлено движение маршрутов:
№513 "Тюмень АВ – Голышманово"
№516 "Армизонское АС – Тюмень АВ";
№520 "Тюмень АВ – Абатское АС";
№535 "Тюмень АВ – Нижнеманай";
№630 "Тюмень АВ – Заводоуковск АВ";
№635 "Лебедёвка – Тюмень АВ";
№751 "Юргинское АС – Тюмень АВ" с отправлением в 10.20.
Со 2 апреля межобластной маршрут №780 "Тюмень АВ – Тавда АВ" также приостанавливает движение.
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