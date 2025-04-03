В Тюмени отменили ряд автобусных рейсов из-за проблем с перевозчиком

В Тюменской области расторгли контракт с перевозчиком из-за того, что движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялись.

С 1 апреля ориентировочно до 16 апреля приостановлено движение маршрутов:

№513 "Тюмень АВ – Голышманово"

№516 "Армизонское АС – Тюмень АВ";

№520 "Тюмень АВ – Абатское АС";

№535 "Тюмень АВ – Нижнеманай";

№630 "Тюмень АВ – Заводоуковск АВ";

№635 "Лебедёвка – Тюмень АВ";

№751 "Юргинское АС – Тюмень АВ" с отправлением в 10.20.

Со 2 апреля межобластной маршрут №780 "Тюмень АВ – Тавда АВ" также приостанавливает движение.