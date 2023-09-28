Тюмень отправила в зону СВО девять автомобилей с гумгрузом

Девять автомобилей, заполненных гуманитарным грузом, отправили в зону СВО из Тюмени. Неравнодушные жители региона собрали для отправки необходимые на сегодня вещи участникам спецоперации из Тюменской области.
"Машины заполнены зимними вещами, сапогами, печками. Заявка ребят, находящихся в зоне СВО, выполнена. Спасибо огромное губернатору Тюменской области Александру Моору, правительству региона! Без их помощи этой отправки бы не было", - цитирует слова руководителя общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдина Ибрагимова.
В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый. Подробности здесь.
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