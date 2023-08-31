Пункт приема гуманитарной помощи для мобилизованных на день откроют в "Аванпосте"

В предстоящую субботу, 2 сентября, в центре "Аванпост" будет работать пункт приема гуманитарной помощи для мобилизованных, его работу организует Тюменское региональное отделение "Союз женщин России".

Пункт будет работать с 9:00 до 14:30 - во время спортивно-военизированной эстафеты в рамках проекта "Будь готов!". Соревнования и сборы проводятся 2 сентября на территории РЦДППВ "Аванпост" (ул. Широтная, 216).

В пункт приема можно принести самое необходимое на данный момент. Актуальный список: спальники, фонари, непромокаемые спички, походная мини-пила (трос), ножи складные, бензопилы, болгарки и диски, пилы, молотки, топоры, наборы ключей, веревка (паракорд), прочные дождевики, резиновые сапоги, мультитул (все в одном), горелки, печи, газовые баллоны, стяжка (хомуты разных размеров), батарейки, внешний аккумулятор (Power Bank), палатки, спальники, укрывной материал (пленка и т. д.), влажные салфетки. Кроме того, можно передать средства гигиены, медикаменты, продукты питания, экипировку, ткани и т. д.

Также в рамках эстафеты пройдет благотворительная акция "Письмо из дома". Каждый житель региона сможет отправить письмо нашим бойцам, чтобы морально их поддержать. Принять участие могут и дети, им предложат отправить свои рисунки.