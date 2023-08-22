Экс-депутат Тюменской облдумы уехал добровольцем на СВО

Депутат Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы Юрий Юхневич и бывший руководитель тобольского горкома КПРФ добровольцем уехал в зону специальной военной операции.
Однопартийцы Юхневича сообщают, что "на проводах присутствовали родные и соратники, Звучали песни и речи провожающих. Все присутствовавшие единогласно пожелали вернутся домой с Победой, живым и здоровым".
Отмечается, что Юхневич заключил контракт с Министерством обороны РФ на один год.
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