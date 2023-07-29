Тюменцы накануне Дня города подарили участвующим в СВО землякам новый УАЗ

В преддверии Дня города сотрудники администрации Тюмени, муниципальных учреждений перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобиль-вездеход УАЗ. Машина была подарена нашим защитникам-тюменцам на торжественном приеме 27 июля, сообщил глава города Руслан Кухарук.

С первых дней специальной военной операции жители города оказывают бойцам всестороннюю поддержку, объединяются и помогают всем, чем только могут: делают маскировочные сети, шьют или вяжут необходимые военнослужащим вещи, комплектуют аптечки, делают свечи. Десятки тонн гуманитарных грузов уже отправлено из Тюмени.

"Хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику, перечислившему средства для оказания помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Это важная составляющая на пути к Победе", - написал в своем телеграм-канале Кухарук.

В городе действует акция "100 миллионов для Победы", куда все желающие помочь перечисляют средства, чтобы приобрести необходимое оборудование для тюменских военных. На эти деньги добровольные помощники покупают квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры, приборы ночного видения и другие технические средства, которые повышают эффективность действий российских военных, помогают защитить их жизнь, приближая Победу. Координатор акции - Ольга Швецова, председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, операторы акции - Общественная организация "Ветераны Пограничники Тюменской области".