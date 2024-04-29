Лесной массив в районе Комарово благоустроят

Работы по благоустройству лесного массива в районе микрорайона Комарово и прилегающей к нему территории начнутся в этом году, рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

– Проектом благоустройства лесного массива предусмотрены объекты, размещение которых возможно с учетом сохранения природных ресурсов (почвы, растительности) в соответствии с лесным законодательством, – поделились в профильной структуре.

В рамках благоустройства территории планируется создать удобное общественное пространство для жителей. В будущем парке появятся пешеходные коммуникации и рекреационные зоны с объектами, которые будут являться центрами притяжения для жителей.

– Планируется обустройство игровых площадок для детей разных возрастных групп, инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями, организация спортивного пространства для подростков и взрослых, скейтпарка, веревочного парка и зоны барбекю, в которую войдут 10 комплектов беседок с мангалами, – уточнили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

В рамках реализации спортивных объектов на территории появятся: всепогодный стол для текбола, футбольная площадка с воротами, сетка для игры в волейбол и баскетбольная стойка со щитом. Зимой в общественном пространстве можно будет покататься на лыжах, для этого будет работать прокат снаряжения. Также в проектной документации будущего парка заявлено строительство лыжной базы и раздевалки, сообщает Тюменская область сегодня.