В Тюменском районе устроили праздник для ветеранов

В Тюменском районе ежегодно накануне 9 Мая проводится встреча "Детство, опаленное войной". В стенах Успенского сельского клуба с 79-ой годовщиной Победы поздравили детей войны, проживающих на территории района: более 200 представителей старшего поколения из 20 муниципальных образований. Эти люди - последние свидетели тех трагических лет.

Детей войны приветствовала глава Тюменского района Ольга Зимина. Она отметила весомый вклад ветеранов в общую победу над фашизмом. "Ваша недетская энергия послужила в помощь стране: вы трудились на полях, у станков, вели хозяйство, помогали выжить раненым бойцам в госпиталях, вязали для фронта носки и варежки, заготавливали продукты, а еще – учились, чтобы потом, после Победы, возродить могущество страны", - подчеркнула Ольга Витальевна.

Поздравить ветеранов приехали воспитанники детских школ искусств "Фантазия" и "Палитра". Творческий подарок подготовил коллектив Центра культуры и досуга "Родник" п. Московский. Артисты выступили с одноименным спектаклем "Детство, опаленное войной", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.