Ландшафтный пожар разгорелся в километре от деревни в Нижнетавдинском районе

22:18 15 мая 2024
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Фото -Противопожарная служба ТО

Сообщение о возникновении ландшафтного пожара в деревне Новоказанка Нижнетавдинского района поступило на пульт диспетчера в 15:37, он был оперативно локализован, сообщает противопожарная служба Тюменской области. 

"Согласно предоставленным данным, огонь охватил территорию площадью 1,5 гектара. Населенный пункт находится на расстоянии 1 километра от места возгорания, и на данный момент угроза для него отсутствует. Пожар локализован работниками отдельного поста № 108 отряда ГПС № 1, совместно с Авиабазой и волонтерами", - указано в сообщении. 

На ликвидации пожара работали Авиабаза, в количестве 10 человек и 4 единиц техники. ОП № 108 вернулся на охрану населенного пункта.

Теги: пожары
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