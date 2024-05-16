Ландшафтный пожар разгорелся в километре от деревни в Нижнетавдинском районе

Фото -Противопожарная служба ТО

Сообщение о возникновении ландшафтного пожара в деревне Новоказанка Нижнетавдинского района поступило на пульт диспетчера в 15:37, он был оперативно локализован, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

"Согласно предоставленным данным, огонь охватил территорию площадью 1,5 гектара. Населенный пункт находится на расстоянии 1 километра от места возгорания, и на данный момент угроза для него отсутствует. Пожар локализован работниками отдельного поста № 108 отряда ГПС № 1, совместно с Авиабазой и волонтерами", - указано в сообщении.

На ликвидации пожара работали Авиабаза, в количестве 10 человек и 4 единиц техники. ОП № 108 вернулся на охрану населенного пункта.