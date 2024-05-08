Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" отправился в первый рейс из Тюмени

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Туристический круизный поезд "Жемчужина Кавказа" отправился в первый рейс из Тюмени, сегодня он сделает остановку для посадки путешественников и в Екатеринбурге.

Вагоны поезда (купе и СВ) оснащены всем необходимым для комфортного 10-дневного путешествия: душевыми, биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В составе есть дополнительный вагон-душевая и вагон-бар. В вагоне-ресторане можно заказать блюда кавказской кухни: хычины с сыром и зеленью, горскую уху с кинзой, ассорти дагестанских кюрзе и многое другое!

Расписание составлено так, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночью отдыхали в "отеле на колёсах". Программа по-кавказски изобильная: визит в Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент, осмотр знаковых достопримечательностей (Тебердинский заповедник, музеи, средневековые крепости), прогулки по горам и побережью Каспийского моря.

Сегодня весело, с душой проводили наш первый железнодорожный круиз с отправлением из Тюмени. "Жемчужина Кавказа" – комфортабельный отель на колесах – повез жителей большой Тюменской области, включая туристов из Югры и Ямала, за новыми впечатлениями и эмоциями.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова: