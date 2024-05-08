Туристический круизный поезд "Жемчужина Кавказа" отправился в первый рейс из Тюмени, сегодня он сделает остановку для посадки путешественников и в Екатеринбурге.
Вагоны поезда (купе и СВ) оснащены всем необходимым для комфортного 10-дневного путешествия: душевыми, биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В составе есть дополнительный вагон-душевая и вагон-бар. В вагоне-ресторане можно заказать блюда кавказской кухни: хычины с сыром и зеленью, горскую уху с кинзой, ассорти дагестанских кюрзе и многое другое!
Расписание составлено так, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночью отдыхали в "отеле на колёсах". Программа по-кавказски изобильная: визит в Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент, осмотр знаковых достопримечательностей (Тебердинский заповедник, музеи, средневековые крепости), прогулки по горам и побережью Каспийского моря.
Сегодня весело, с душой проводили наш первый железнодорожный круиз с отправлением из Тюмени. "Жемчужина Кавказа" – комфортабельный отель на колесах – повез жителей большой Тюменской области, включая туристов из Югры и Ямала, за новыми впечатлениями и эмоциями.
Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:
Мы вместе с компанией РЖД подготовили очень интересный колоритный маршрут. Каждый город – это новая история, свои особенности, традиции, невероятная гастрономическая составляющая, горы, природа и очень много возможностей для культурно-познавательного туризма. Компания РЖД реализует этот железнодорожный круиз с выездом из Москвы не первый год, и мы уверены, что "Жемчужина Кавказа" станет популярным маршрутом и в нашем регионе. Это отличная возможность увидеть почти всю Россию во всей ее красоте. Для нас очень важно сформировать широкую палитру возможностей для путешествий для жителей нашего региона, включая железнодорожные круизы и удобные прямые авиарейсы в другие города.
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