Александр Моор вручил награды большим тюменским семьям

Счастливые семьи – основа общества, опора для устойчивого, стабильного и успешного развития региона и всей страны, заявил глава региона Александр Моор, открывая торжественную церемонию награждения многодетных родителей в Международный день семьи.

"Как отметил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, многодетная семья должна стать нормой в России. Тюменская область поддерживает это утверждение. В нашем регионе ежегодно растет число многодетных семей. За последние пять лет их стало больше на 40 процентов. На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч", – сказал губернатор.

В Тюменской области идет активная работа по реализации указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, подчеркнул Александр Моор. Часть мер, предусмотренных этим документом, уже действует в регионе.

"Особое внимание мы и дальше будем уделять поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес. Совместно с фондом финансирования предпринимательства области запустили новую программу "Семья". Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях", – отметил глава региона.

Приоритетным направлением работы регионального правительства остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства – как в городах, так и в малых поселениях. С 2019 по 2024 год построено и реконструировано более 30 детских садов и свыше 30 школ. В ближайшие пять лет планируется строительство еще 12 детских садов.

По поручению президента России Александр Моор вручил лучшим родителям региона государственные награды РФ, а также награды Тюменской области.

Указом главы государства пять тюменских семейных пар удостоены медалей ордена "Родительская слава". Еще 30 жителей Тюменской области награждены медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".

"От всей нашей семьи хотел бы поблагодарить вас за то, что в нашем регионе существует возможность достойно воспитывать детей. Спасибо за внимание к нам!" – обратился к главе региона отец шестерых ребятишек Дмитрий Бабичев.



Владимир и Ирина Карауловы из деревни Жиряково Армизонского района удостоены медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". У этой семейной пары, которая в 2024 году отпразднует 40-летний юбилей совместной жизни, 5 детей и 13 внуков. Самое главное – прощать друг друга, любить и уважать, советует всем молодым семьям Владимир Караулов.

"Уверен, что для каждого человека большое счастье видеть улыбки детей, радоваться их успехам и достижениям. Примите слова благодарности за ваш огромный родительский труд", – обратился к многодетным отцам и матерям Александр Моор.