Александр Новак обсудил с Дмитрием Артюховым показатели развития Ямала

Вице-премьер правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым

Стороны обсудили ключевые показатели социально-экономического развития региона.

Глава региона сообщил, что Ямал, несмотря на сложнейшие вызовы последних лет, динамично развивается. Объем промышленного производства относительно допандемийного периода увеличился на 71%. Нефтегазовый сектор также сохранил стабильность. Показатели валового регионального продукта и объема промышленного производства на душу населения превышают общероссийские как минимум в десять раз, что свидетельствует об устойчивом развитии экономики.

Александр Новак как глава оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания города Новый Уренгой также обсудил с Дмитрием Артюховым подготовку к проведению юбилея.