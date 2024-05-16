Александр Новак обсудил с Дмитрием Артюховым показатели развития Ямала

21:15 15 мая 2024
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Вице-премьер правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым

Стороны обсудили ключевые показатели социально-экономического развития региона.

Глава региона сообщил, что Ямал, несмотря на сложнейшие вызовы последних лет, динамично развивается. Объем промышленного производства относительно допандемийного периода увеличился на 71%. Нефтегазовый сектор также сохранил стабильность. Показатели валового регионального продукта и объема промышленного производства на душу населения превышают общероссийские как минимум в десять раз, что свидетельствует об устойчивом развитии экономики. 

Александр Новак как глава оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания города Новый Уренгой также обсудил с Дмитрием Артюховым подготовку к проведению юбилея.

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