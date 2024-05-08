Тюменская область на свадебный фестиваль выставки "Россия" поедет со своим караваем и киселем

15 мая на выставке-форуме "Россия" в Москве Тюменская область презентует в павильоне "Дом российской кухни" на ВДНХ программу, посвященную гастрономическим свадебным традициям региона. Дегустация авторских вариаций блюд станет одним из событий первого Всероссийского свадебного фестиваля, который пройдет с 12 по 19 мая.

Программа начнется с театрализованного выступления от тюменских купчих. Зрители увидят реконструкцию купеческой свадьбы в Тобольской губернии, окунутся в атмосферу праздника, познакомятся с обычаями сибиряков, а также попробуют национальные угощения, приготовленные по старинным рецептам.

На большом свадебном фестивале на ВДНХ тюменская команда продолжит работать в том же формате, что и на дне региона в 2023 году. "Будет использован опыт дня региона, который проходил в ноябре прошлого года. Это было феерично, это было очень ярко. И нам удалось показать, мне кажется, со всех сторон все прелести Тюменской области. Направление гастрономического туризма актуально во все времена, в любое время года. Поэтому наша прекрасная команда предпринимателей в сфере общественного питания, наши бренд-шефы, наши организаторы исторических ужинов собрались в эту команду для того, чтобы на всю страну в очередной раз показать Тюменскую область самой яркой и самой вкусной", - сообщил журналистам руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Гостям мероприятия представят необычный свадебный каравай. О нем и других блюдах рассказала автор проекта "Исторические ужины", исследователь локальной гастрономии Лидия Носова, задача которой в команде - в исторических источниках найти блюда, которые шеф-повара смогут повторить либо воплотить в современном варианте и представить гастрономическую историю нашего региона. В этот раз ей предстояло найти те блюда, которые отражают свадебные традиции. "Тюменская область не отличается какими-то ярко определенными традициями. У нас здесь была культурная солянка, и об этом мы тоже расскажем на свадебном фестивале. Мы нашли те уникальные блюда, на наш взгляд, которые готовились именно в Тюменском регионе, Тобольской губернии. Например, каравай в Сибири украшали не просто лепниной из цветов, ягод или птиц. у нас обязательно брали веточки фруктовых деревьев, которые обматывали тестом, запекали, и после свадьбы все гости разламывали их и забирали себе по кусочку на счастье. Также мы нашли такие блюда, как блинчатый пирог, у нас будут и загибни с черникой, и рыба, моржетки, которые пришли из татарской культуры", - пояснила Лидия.

Шесть поваров поделились на команды по два человека и приготовили по два блюда. Засахаренный салат и блинчатый пирог представили Андрей Аксенов и Ксения Вахрушева. По рецепту салат из корнеплодов, которые запекали в печи, подавали с сахарным сиропом. Повара решили сварить овощи в их собственном соку, засахарили, украсили чипсами и лепестками цветков яблони-дичка. Блинчатый сладкий пирог - это чатни из яблок, с гречишным медом, брусникой, карамелизированным фундуком. "Интересное меню - это вызов для шефов. Мы искренне искали рецепты, но много времени прошло, многие рецепты просто невозможно восстановить. Мне очень понравилось, как мы сработали на кухне. Ребята думали, какие это могли быть ингредиенты, почему использовались такие сочетания", - рассказала Ксения, отметив, что в блюдах отражены историческая и современная кухни, использовались локальные продукты.

Осетра с папоротником на горячее и кисель готовят Владимир Пудов и Алексей Лапин. Филе осетра подадут с деревенскими сливками, с икрой кеты, палтуса и щуки, рыбу дополнит собранный в сезон, засоленный и обжаренный папоротник. Кисель из запаренного в лимонном соке и гречишном меде ревеня, украшенный мороженым из овсяных хлопьев и свежими ягодами. "Получилось кисло-сладко, как это было раньше принято", - отметил Алексей.

За десерты отвечают Владимир Баландин и Андрей Нестеренко. Маржетки - это хворост, в который в качестве соуса добавлены солёная карамель, сливочное масло и взрывающаяся карамель и пробитую пудру из карамелизированного фундука. Загибни с черникой - это, по словам шеф-повара, максимально просто: домашнее дрожжевое тесто на сметане, домашний творог, взбитый со сливками. "Вроде простые пирожки, но такой вкус детства, когда приезжаешь к бабушке, и она только испекла пирожки - по-моему, это самое лучшее", - поделился Владимир.

Начнется гастрономическая программа с театрализованного выступления от тюменских купчих. "Идея связана и со свадебными традициями, и с историями людей, которые жили больше ста лет назад в нашем городе. По сюжету мы, горожанки, жены богатых купцов, соберемся у свахи в гостях. Кто-то захочет пристроить свою дочь, кто-то расскажет последние новости, что произошло в жизни горожан. И это будут истории известных людей, каждая из них будет подводить к определенному блюду, презентации их нашими поварами", - рассказала об этой части программы Альмира Гумерова.

В завершении презентации состоится иммерсивное чаепитие от потомков купцов Колокольниковых по мотивам чайных свадебных традиций.