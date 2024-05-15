Интерактивную карту паводка можно изучить на Геопортале Тюменской области

Геопортал Тюменской области - это геоинформационная система, которая предназначена для сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных правительства Тюменской области. Здесь размещены 22 тематические карты, включающие 222 слоя данных.

С 20 апреля 2024 года в публичном доступе заработал новый картографический сервис, на котором оперативно отображается вся информация по паводку, в том числе:

- Перекрытые и затопленные дороги. Автомобилисты могут получить достоверные данные о ситуации на дорогах и заранее спланировать свой маршрут. Раздел заполняют сотрудники управления ГИБДД по Тюменской области.

- Места сбора гуманитарной помощи.

- Пункты временного размещения.

- Пункты вакцинации против "Гепатита А".

- Гидропосты.

- Прочая информация по паводковой ситуации.

За два дня сервис по паводкам на Геопортале Тюменской области посетили более 10 тысяч пользователей.

Интерактивная карта по паводковой ситуации Геопортала Тюменской области.