Интерактивную карту паводка можно изучить на Геопортале Тюменской области

Геопортал Тюменской области - это геоинформационная система, которая предназначена для сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных правительства Тюменской области. Здесь размещены 22 тематические карты, включающие 222 слоя данных.
С 20 апреля 2024 года в публичном доступе заработал новый картографический сервис, на котором оперативно отображается вся информация по паводку, в том числе:
- Перекрытые и затопленные дороги. Автомобилисты могут получить достоверные данные о ситуации на дорогах и заранее спланировать свой маршрут. Раздел заполняют сотрудники управления ГИБДД по Тюменской области.
- Места сбора гуманитарной помощи.
- Пункты временного размещения.
- Пункты вакцинации против "Гепатита А".
- Гидропосты.
- Прочая информация по паводковой ситуации.
За два дня сервис по паводкам на Геопортале Тюменской области посетили более 10 тысяч пользователей.
Интерактивная карта по паводковой ситуации Геопортала Тюменской области.
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