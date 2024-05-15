Первый автобусный маршрут с помощью ямальцев запустили в Волновахе

Ямальские транспортники помогли запустить первый автобусный маршрут в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Семикилометровый маршрут связал остановочный пункт "Сельхозтехника" и микрорайон Северный. На пути следования 15 остановок, среди них АЗС, автовокзал, Волновахская ЦРБ, школа № 7. Запустить регулярные автобусные перевозки по еще одному направлению Казииновый завод – Экопрод планируют 17 мая.

"Всего по плану ямальские транспортники помогут коллегам из Волновахи организовать автобусные перевозки по четырем городским социально значимым направлениям. Для этого ранее Ямал передал Волновахе четыре автобуса. Обслуживать маршруты будет коммунальное предприятие МУП "Райкоммунхоз"", - отмечается в сообщении.

Улучшают жизнь в Волновахе и ямальские дорожники. В этом году они планируют отремонтировать два километра на Железнодорожном переулке, улице Панфилова и обустроить железнодорожный переезд от улицы Центральной (Юбилейной) к улице Седова.

Ямал взял шефство над самым большим в ДНР Волновахским районом в июне 2022 года. За это время округом восстановлено 282 социальных объектов и многоквартирных домов. Округом разработана специальная программа поддержки подшефной территории до 2028 года. В этом году по решению губернатора каждый ямальский муниципалитет назначен куратором для отдельного населенного пункта Волновахского района. Задача помочь новым регионам поставлена Президентом России Владимиром Путиным.