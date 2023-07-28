Командир добровольческого подразделения: бойцы ценят поддержку тюменцев

Участник специальной военной операции приехал в Тюмень в отпуск. В преддверии празднования Дня рождения города в ДК "Нефтяник" он поблагодарил жителей региона и Губернатора Тюменской области Александра Моора за поддержку военнослужащих.

"Для нас очень важно, что наш Губернатор неоднократно бывал в зоне СВО, не в глубоком тылу, а недалеко от переднего края. Мы это ценим!" - отметил боец.

Александр Моор в феврале этого года во время поездки в Краснодон приезжал к бойцам подразделения "Кедр". В его составе на передовой несут службу мобилизованные жители Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда же глава региона встретился с подразделением снайперов. Цель таких поездок — увидеть условия, в которых проживают тюменские военнослужащие, узнать, какая требуется помощь, а также передать им посылки от родных.