Погибший военкор Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества

Президент Путин подписал указ о награждении погибшего при обстреле в зоне спецоперации военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Прощание с ним проходит сегодня в Екатеринбурге в Доме офицеров.

Ранее СК посмертно наградил Ростислава ведомственной медалью СК России "Доблесть и отвага".

Ростислав родом из Екатеринбурга, 18 июля ему исполнилось 34 года. Журналистскую карьеру начал в 2012 году, сотрудничал с уральскими изданиями, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины, служил добровольцем в составе батальона "Заря" ЛНР. С 2015 года работал в Тюмени. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. В 2022 году Ростислав получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.