Мемориальную доску младшему сержанту Вохменину установили на тюменской школе

Мемориальную доску младшему сержанту Дмитрию Вохменину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, открыли на фасаде школы №43 города Тюмени, в которой он учился.

Дмитрий в 18 лет ушел в армию, после прохождения срочной службы подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. В начале марта 2022 года боевая машина Дмитрия двигалась впереди батальонной тактической группы и подорвалась на установленной боевиками противотанковой мине. Дмитрий получил ранение в ногу. Как командир отделения младший сержант Вохменин дал команду на отход бойцам, а сам остался их прикрывать. Скончался от полученных ранений. Похоронен на кладбище села Кулаково Тюменского района. Награжден посмертно орденом Мужества.

Секретарь Тюменского реготделения "Единой России", региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Андрей Артюхов рассказал, что в Тюменской области в 113 школах открыты мемориальные доски, посвященные Героям Советского Союза, Героям России, участникам СВО, совершившим подвиг.

"В рамках "Новой школы" в регионе действуют два проекта - "Парта Героя" и "Лица Героев", призванные увековечить историческую память. Школьники должны знать тех, кто отдал свою жизнь, совершая боевой подвиг", - отметил Андрей Артюхов.

Почтить память Дмитрия Вохменина пришли педагоги и старшеклассники. К мемориальной доске возложили цветы родители и старший брат героя.



"Сын сделал свой выбор — он решил, что должен служить, должен защищать свою страну. Мы этот выбор уважаем. Он всегда был впереди всех, увлекался спортивным ориентированием, был смелым с детства. В самый трудный момент Дима остался верен воинской присяге. Таким сыном можно гордиться", - поделился Георгий Вохменин.