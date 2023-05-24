Тюменские участники СВО получат уникальные модули для размещения личного состава

Модули для размещения по три человека личного состава разработали тюменцы, они не предназначены для размещения непосредственно на линии боевого соприкосновения, но способны защитить в более спокойной обстановке.

Идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко. Во время рабочих командировок в зону проведения спецоперации он осматривал пункты временной дислокации бойцов, искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую. Главные преимущества тюменских модулей — легкий вес и простая установка. 4 модуля помещаются в кузов одного грузового автомобиля.

По словам Савченко, аналогов модулю для размещения личного состава в стране нет. Он сам разработал чертежи, тестовый модуль создали за несколько дней на Западносибирском машиностроительном заводе в Тюмени.

Преимущества тюменской разработки в том, что конструкция позволяет вести наблюдение, на крыше установлена специальная защитная сетка от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри сооружения - люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня либо как запасной выход. Также есть место для хранения оружия и установки печки.

Модули можно устанавливать на поверхности, тогда по периметру сооружения укладываются мешки, ящики с землей. Также один из вариантов установки этих укреплений - погружение в уже имеющиеся траншеи.