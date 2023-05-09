Тобольск отправил участникам СВО посылки из дома

Для мобилизованных из Тобольска отправили очередную партию с посылками, собранными в рамках акции "Тепло родного дома", пишет "Тобольская правда".

Акцию запустили губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии "Единая Россия".

Мобилизованные из Тюменской области вот уже в третий раз получат посылки от близких и родных. В Тобольске их приёмом занимается специально созданный для этих целей пункт на базе центра социального обслуживания населения в 4 микрорайоне.

В первый раз было сформировано более 40 именных посылок, вторая стала самой массовой — тогда матери и жёны собрали для своих родных более 80 посылок. Тогда они, созвонившись с родными, отправляли тёплые вещи, ну и, соответственно, гостинцы в виде конфет, сгущёнки и печенья. По словам Михаила Никитина, в этот раз более 30 мобилизованных тоболяков получат привет из родного дома.

Как объяснили сотрудники, работающие на приёме посылок, принести нужно открытую коробку с вещами или просто вещи (коробки имеются в центре) общей массой не более 15 кг. Составляется три описи, одна из которых отдается отправляющим, одна остаётся в пункте приёма, и одна ведет к адресату.

На все предметы примут на отправку. Не принимаются скоропортящиеся продукты, товары в стекле и всё, что за рамками закона нашей страны. Можно сало, копчёное мясо и колбасу, сухофрукты и орехи. Впрочем, отправители об этом знают: информация была направлена близким и родным мобилизованных заранее.