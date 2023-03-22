Тюменская область передала в зону СВО новые радиостанции

Тюменская область продолжает поставки дополнительного оборудования своим военнослужащим в зону выполнения боевых задач, так, для устойчивой и защищенной связи тюменскому подразделению доставлены системы цифровой радиосвязи, сообщил информцентр правительства ТО.

"Приятно знать и осознавать, что вы о нас помните, переживаете и всеми силами пытаетесь нам помочь. Это нам дает силы бороться дальше. Победа будет за нами!" - отмечают бойцы.