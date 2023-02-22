Тюменцы поздравили своих бойцов СВО с Днем защитника Отечества "Кукушкой" Виктора Цоя

Видеозапись песни Виктора Цоя "Кукушка" в исполнении Тюменского филармонического оркестра с обращениями жен и детей к участникам СВО и личным обращением к бойцам опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Александр Моор.

"Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлём вам самый тёплый привет из родного дома! Возвращайтесь с Победой!" - прокомментировал пост Александр Моор.