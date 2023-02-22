Тюменцы поздравили своих бойцов СВО с Днем защитника Отечества "Кукушкой" Виктора Цоя

15:47 22 февраля 2023
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Видеозапись песни Виктора Цоя "Кукушка" в исполнении Тюменского филармонического оркестра с обращениями жен и детей к участникам СВО и личным обращением к бойцам опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Александр Моор.

"Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлём вам самый тёплый привет из родного дома! Возвращайтесь с Победой!" - прокомментировал пост Александр Моор.

Теги: Александр Моор , День защитника Отечества , СВО , Тюменский симфонический оркестр
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